Aryna Sabalenka, atual número um do mundo, garantiu sua vaga nas oitavas de final de Roland Garros ao derrotar Olga Danilovic com parciais de 6/2 e 6/3. A tenista belarussa, que busca conquistar seu primeiro título no torneio, já acumula 37 vitórias nesta temporada. Em entrevista, Sabalenka elogiou o talento de Danilovic, afirmando que a jovem pode se tornar uma das melhores jogadoras no futuro. Iga Swiatek também avançou sem grandes dificuldades, superando Jaqueline Cristian em um jogo que terminou em 6/2 e 7/5. A polonesa, que é uma das favoritas ao título, se prepara para enfrentar Elena Rybakina nas oitavas de final, em um confronto que promete ser emocionante.

Outra jogadora que se destacou foi Jasmine Paolini, a quarta cabeça de chave do torneio. Ela venceu Yulia Starodubtseva com um placar de 6/4 e 6/1, garantindo sua passagem para a próxima fase. Paolini pode se deparar com Elina Svitolina em seu próximo desafio, o que promete ser um jogo interessante.

Além delas, Qinwen Zheng também se classificou para as oitavas, após vencer Victoria Mboko por 6/3 e 6/4. Com essas vitórias, o torneio continua a revelar talentos e promessas do tênis feminino, enquanto as jogadoras se preparam para os próximos desafios em busca do título em Roland Garros.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias