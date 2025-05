Visuliazação: 0

João Fonseca, jovem tenista de apenas 18 anos, se prepara para um importante desafio na terceira rodada de Roland Garros. Ele enfrentará o britânico Jack Draper neste sábado (31), com início marcado para as 10h, no horário de Brasília. A partida será realizada na quadra Simonne-Mathieu e poderá ser acompanhada ao vivo pelos canais ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). João Fonseca conseguiu duas boas vitórias até o momento em Paris. Na primeira rodada, ele superou o polonês Hubert Hurkacz por 3 sets a 0. No segundo compromisso, o brasileiro conquistou mais um triunfo por 3 a 0, desta vez diante do francês Pierre-Hugues Herbert.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Agora, ele terá que enfrentar o número cinco no ranking mundial. “Eu acho que vou jogar com ele muitas vezes e vou vê-lo muito tempo no topo. Muita gente quer ver seu potencial e a forma como ele joga. Ele é muito forte, dinâmico, explosivo. É isso que está desenhado, muitos torcedores vêm para assisti-lo. Tem uma base de fãs muito grande que veio do Brasil. Isso é bom para o esporte. Jogarei com ele muitas vezes nos próximos anos, não apenas no sábado. E eu olho adiante para desafiá-lo no futuro”, disse Draper. O histórico entre os dois jogadores inclui um encontro em Indian Wells, onde Draper saiu vitorioso com um placar de 2 sets a 0.

Leia também

João Fonseca sofre em batalha contra Herbert, mas garante segunda vitória em Roland Garros



João Fonseca massacra Hurkacz na estreia de Roland Garros e interrompe má fase



*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos