A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apresentou, nesta sexta-feira (30/05), o resultado da Operação Munus Curae que cumpriu 51 mandados de prisão por inadimplência de pensão alimentícia em Manaus. A operação, cujo nome vem do latim e significa ‘dever de cuidado’, foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e dos Distritos Integrados de Polícia (DIPs).

A operação estava acontecendo desde segunda-feira (26/05) e finalizou nesta sexta-feira (30/05), com cumprimento de mandados no bairro Jorge Teixeira, zona leste.

O delegado Alessandro Albino, diretor do DPM, parabenizou a Polinter pelo trabalho de excelência em fazer o levantamento dos mandados e os DIPs que estiveram empenhados em ajudar no cumprimento dos mandados.

“Foram 51 presos por inadimplência de pensão alimentícia, resultado do empenho dos policiais civis de Manaus. Então é importante conscientizar aqueles que devem pensão aos seus filhos de forma que eles regularizem a situação com a Justiça, garantindo assim o bem-estar e os direitos das crianças e adolescentes”, falou o delegado.

De acordo com o delegado Fábio Aly, titular da Polinter, a operação visou principalmente cumprimento de mandados cíveis de pessoas que estão em débito com pensão alimentícia.

“Constatamos que esse ano estão sendo expedidos cerca de 180 mandados em média por mês, sendo que em 2024 a média era de 130. Isso é um sinal que as pessoas estão procurando mais a Justiça e, por isso, iremos realizar essas operações com mais frequência para dar cumprimento a esses mandados de prisões”, disse o delegado.

Conforme esclarecido pelo delegado, não se deve compreender que cinquenta e um pais foram punidos, mas que cinquenta e uma crianças tiveram suas necessidades atendidas. Ademais, destacou que a Polinter está à disposição da população do interior do Estado para cumprir mandados de foragidos que porventura estejam em Manaus, solicitando que os denunciantes comuniquem essa circunstância pelo WhatsApp da unidade.

“Reforçamos que quem tiver informações sobre os paradeiros de quaisquer foragidos, que entre em contato pelo WhatsApp (92) 3667-7725, disque-denúncia da Polinter, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Quando há informações precisas sobre o paradeiro e a rotina do foragido, o processo de captura é acelerado. O sigilo da identidade do denunciante é garantido”, finalizou o delegado.