Amazonas – Rio Preto da Eva (a 78 km de Manaus), é a primeira cidade a desobrigar o uso de máscara como equipamento de proteção contra a Covid-19 em locais abertos. O anúncio foi realizado por meio de live nas redes sociais da Prefeitura de Rio Preto na última terça-feira (16).

O prefeito Anderson Silva (progressista), tirou a máscara ao anunciar a nova medida, acompanhado da secretaria municipal de Saúde Aila Carla; do coordenador do Programa Nacional de Imunização Railson Vasconcelos; e da coordenadora de Vigilância Sanitária, Cristiane Lindoso.

O prefeito falou sobre o “avanço da vacinação” e afirmou que 82% da população da cidade já contém a primeira dose da vacina e que “quase 60%” já tomaram as duas doses.

“A partir de hoje nós estamos colocando um novo decreto, com algumas mudanças importantes. É um decreto municipal. Vale aqui para nós. Não vale para Manaus, Beruri ou Itacoatiara… Vale para nossa cidade”.

Anderson explicou com detalhes que a medida foi autorizada apenas para Rio Preto e que não é obrigatório aderir, é apenas para quem já se sentir confortável em acatar.

“A partir de hoje fica livre o uso de máscara em ambiente aberto. Então você caminhar pela rua, ir para os balneários, pegar um banho de sol, ir para a praça, ir para o Cristo [ponto turístico da cidade], você vai para qualquer ambiente aberto, está 100% aberto o não uso de máscara”, disse, ao mesmo tempo em que tirava a proteção facial. Em seguida pediu que seus acompanhantes também tirassem as máscaras.

O prefeito pediu ainda que a população continue a usar máscara em ambientes fechados principalmente se apresentar qualquer sintoma de “síndrome gripal”.

Fonte