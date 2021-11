Avalie o post

O duelo do Robô da Amazônia com o Sapão da Terra Preta foi disputado nesta quarta-feira (17), na Arena da Amazônia

Manaus – Em jogo marcado pela emoção, o Manauara EC superou o Operário de Manacapuru e se sagrou campeão da Série B do Amazonense 2021. O duelo do Robô da Amazônia com o Sapão da Terra Preta foi disputado nesta quarta-feira (17), na Arena da Amazônia, e após 120 minutos de jogo no tempo normal e prorrogação, em que a partida terminou em 1 a 1, a taça foi decidida nas penalidades, onde o Manauara venceu pelo placar de 4 a 2.

Foto: João Normando/FAF

Em tarde inspirada do artilheiro Abner – que marcou o gol de empate do Manauara – e do goleiro Gabriel, o Robô levou a taça do torneio. O craque Marcelinho abriu o placar para o Operário no início do segundo tempo da prorrogação, mas o time de Manacapuru não segurou o placar e acabou perdendo o título nos pênaltis.

A partida começa com as equipes estudando o adversário. A postura do Operário era de esperar o Manauara em seu de defesa e explorar os contra golpes. E foi dessa forma que, aos 16 minutos, saiu o primeiro lance de perigo do jogo. Saída rápida e Guilherme arriscou de longe para intervenção em dois tempos do goleiro Gabriel.

A resposta do Robô veio aos 26 minutos, com Canela. Boa trama pelo meio de Roger Gaúcho, que serviu o camisa 9 do Manauara. Após girar pra cima da marcação, o chute saiu fraco nas mãos de Victor.

A partir da segunda metade do segundo tempo, as estratégias se inverteram. Com mais posse de bola, o Sapão era quem cercava a meta do Robô, que tentava sair no contra-ataque. Assim, aos 40 minutos, o Operário voltou a assustar com Tico, que recebeu de Jonas, mas chutou fraco.

O cerco do Sapão continuou e, aos 43 minutos, foi a vez de Jonas receber de Toró e chutar de fora da área, mas a bola passou à esquerda de Gabriel. Na derradeira oportunidade de gol no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Sapão seguiu no campo de ataque, enquanto o Robô cercava esperando a oportunidade de dar o bote. E foi dessa maneira que, aos 15 minutos, o Manauara quase abriu o placar. Falta cobrada na área por Banguelê e Canela cabeceou sozinho para fora. Logo em seguida, Roger Gaúcho aproveitou bobeira da zaga adversária, invadiu a grande área, mas chutou longe do gol de Víctor.

Aos 30 minutos, mais uma chegada perigosa do Manauara. Bola alçada na área do Operário e Abner tentou de bicicleta, mas a bola passou por sobre o travessão de Victor. Aos 36 minutos, finalmente o Sapão pisa na área do Robô. Escanteio cobrado por Tico e Juninho testa por cima.

O Sapão resolveu pular pra cima do Manauara. Aos 42 minutos, escanteio pela direita e a bola sobra para Marcelinho. O craque do Operário domina e chuta buscando o ângulo de Gabriel, mas a bola vai pra fora.

O jogo vai para os acréscimos e a emoção também. Aos 4minutos, Canela recebe sozinho pelo meio, arruma o corpo e chuta, mas a zaga do Operário desvia para escanteio a última chance de gol no tempo normal de jogo. A decisão vai para a prorrogação.

O primeiro tempo da prorrogação inicia e o Operário é mais perigoso que o Manauara. Aos 7 minutos, troca de passes entre Marcelinho e Raul bate de primeira, mas por cima. Aos 14 minutos, Tavinho pega rebote de escanteio, mas manda na arquibancada. E fim de primeira etapa.

Os últimos 15 minutos da final iniciam e o Sapão veio com tudo. Ataque fulminante puxado por Jonas, que passa para Marcelinho ajeitar e bater cruzado vencendo o goleiro Gabriel. Operário abre o placar para delírio da torcida de Manacapuru na Arena da Amazônia.

Aos 6 minutos, quase o segundo do Sapão. Dodô recebe na grande área, mas demora demais para finalizar e quando o fez explode na defesa do Robô. Aos 9 minutos, festa do lado do Manauara. Bandeira carrega pelo meio e rola para Abner, que fuzila e empata o jogo. No finalzinho do jogo, Tiago Amazonense e Marquinhos trocaram ‘carícias’ e foram expulsos.

Depois de 120 minutos de jogo, a decisão da Série B foi para as penalidades. Na marca da cal, os batedores do Robô foram precisos. Juninho, Müller, Tavinho e Abner (ele de novo) marcaram para o Manauara.

Pelo lado do Operário, Juninho e Marcelinho fizeram, mas as cobranças de Judá e Tico pararam nas mãos do goleiro Gabriel. Com placar final em 4 a 2, o Robô da Amazônia conquista o primeiro título de sua recente história. Melhor para o artilheiro Abner e o arqueiro Gabriel, heróis da partida pelo lado do Manauara.

