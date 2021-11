5/5 - (1 vote)

Brasil – Após o jogador Neymar Jr. ter ficado de fora do jogo da seleção brasileira contra a Argentina, Mariana Rios está sendo alvo de brincadeiras dos fãs como sendo o “motivo” do jogador sentir ˜incômodos~e ter ficado fora da próxima partida entre as Seleções.

Após boatos de que os dois teriam trocado beijos, o jogador desfalcou a seleção por uma lesão na coxa esquerda. Foi o suficiente para que a atriz fosse bombardeada com comentários no mínimo curiosos nas redes sociais pelos fãs sem noção do atleta.

“Ney fora do jogo contra a Argentina, por causa de incômodos… algo a dizer? Machucou o menino Ney”, soltou um. Outro brincou: “Desfalque hoje do menino Ney é culpa sua, pegou pesado com nosso camisa 10”. Teve ainda quem pedisse paz para a estrela: “Vocês pegam pesado nos comentários! Deixa a menina viver!”, escreveu uma.

Nenhum dos dois se posicionou sobre o suposto romance. Confira os comentários:



Entenda

A atriz Mariana Rios ficou com Neymar Jr recentemente em uma bar e no dia seguinte ganhou flores de um “admirador misterioso”.

Confira:



Entre as testemunhas do affair estavam a influencer Duda Reis e o ator João Guilherme, que também curtiram a noite como casal. No dia seguinte, Neymar enviou flores para a casa de Mariana Rios: um buquê gigante de rosas vermelhas. A atriz chegou a postar imagens, mas sem dizer de quem tinha recebido o presente.

