Brasil – Na última terça-feira (16/11), o Ministério da Saúde anunciou que pessoas vacinadas contra o novo coronavírus (Covid-19) com o soro da fabricante Janssen receberão uma 2ª e uma 3ª dose.

No Brasil, o fármaco era o único que tinha aplicação em dose única autorizado pela Anvisa. Até então, a recomendação do Ministério da Saúde era de que apenas uma dose fosse aplicada. Após o anúncio da aplicação da dose de reforço para todos os adultos a partir dos 18 anos de idade, a secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, informou que a segunda dose da Janssen deverá ser aplicada 2 meses após a administração da primeira.

“[O tempo será de] dois meses, a exemplo do FDA [Food And Drug Aadministration, agência reguladora dos Estados Unidos]. Quem tomou a Janssen completará o esquema vacinal, embora esteja já na Anvisa uma dose única, compete a nós as definições. A pessoa vai tomar duas doses, sendo que o intervalo é de dois meses”, informou Rosana.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou a diferença entre a segunda dose e a dose de reforço da Janssen.

“Hoje, sabemos que é necessário um reforço adicional. Esses que tomaram a [primeira dose] Janssen vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante. Não vai ser um esforço muito grande”, afirmou.

Após a administração da 2ª dose da Janssen, os brasileiros imunizados com esta vacina poderão procurar os postos depois de cinco meses para receber a dose de reforço.

“A sequência é: completou os cinco meses da segunda dose, essa pessoa receberá a dose de reforço, preferencialmente com uma vacinação heteróloga [ou seja, com imunizantes diferentes]”, completou Queiroga.

