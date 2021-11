Avalie o post

Amazonas – A Guarda Metropolitana de Manaus receberá R$ 400 mil para a compra de armamento e treinamento dos policiais que integram a corporação. A liberação dos recursos foi anunciada hoje (17/11) pelo deputado Fausto Jr. (MDB), que destinou o valor por meio de emendas parlamentares na Assembleia Legislativa do Amazonas.

A inclusão da Guarda Metropolitana de Manaus entre os beneficiados com emendas ocorreu durante a visita do prefeito de Manaus, David Almeida, à Assembleia Legislativa. O chefe do Executivo Municipal foi em busca de apoio dos deputados para projetos a serem executados na capital.



Fausto Jr. reconheceu a importância da Guarda Metropolitana para levar segurança à população e ao patrimônio público da cidade. “Além de garantirmos a compra de fuzis para a corporação, vamos apoiar o treinamento dos policiais”, afirmou Fausto.

Em junho deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição do Amazonas (PEC-04/2021) que autoriza o armamento das guardas municipais e metropolitanas nos 62 municípios do Estado.

A proposta foi apresentada pelo deputado Fausto Jr, em conjunto com os parlamentares Delegado Péricles, Therezinha Ruiz, Adjunto Afonso, Álvaro Campelo, Carlinhos Bessa, Dermilson Chagas e João Luiz.

Antes da mudança na Constituição, os policiais municipais não podiam andar armados.

A emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil, apresentada por Fausto Jr, será incluída ao orçamento anual do governo do Amazonas de 2022 e estará disponível para a prefeitura de Manaus no início do ano.



* Com informações da assessoria