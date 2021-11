4/5 - (1 vote)

Brasil – A maioria dos norte-americanos diz que o presidente Joe Biden não fez ˜nada˜ ou ˜não fez quase nada˜ desde que assumiu o cargo, revelou pesquisa divulgada pela ABC News / Washington Post na última terça-feira (16).

“Biden é presidente há cerca de dez meses. Você diria que ele realizou muito trabalho durante esse tempo, uma boa parte, não muito ou quase nada ou nada? ” perguntou a pesquisa. No geral, 63% por cento disseram que Biden fez “não muito” ou “quase nada˜ ou ˜nada”. Destes, 45% disseram que fez “quase nada ou nada˜.

Apenas 27% dos americanos entrevistados avaliaram produtivamente o governo de Biden, sendo 8% aqueles que avaliarem que a gestão fez um “grande negócio”:

Enquanto isso, a aprovação do atual presidente dos EUA está diluindo, já que a maioria (53%) desaprovam o governo, contra 41% que aprovam. Além disso: 55% por cento desaprovam também o desempenho econômico de Biden – 6 pontos a mais do que o índice de desaprovação mais alto de Donald Trump na economia, em setembro de 2017. Pouco mais de um ano depois, quando republicanos de Trump perderam 40 cadeiras na Câmara no semestre de 2018.

A pesquisa também representou problemas para os Democratas que se encaminham para as eleições de meio de mandato em 2022, já que os republicanos têm uma forte vantagem sobre os democratas nas preferências eleitorais, 51% contra 41%.

Confira postagem no twitter:

Biden has been president for about ten months. Would you say he has accomplished a great deal during that time, a good amount, not very much or little or nothing?

Great deal/Good amount 35%

Not much/nothing 63%

.@ABC/@washingtonpost, 1,001 Adults 11/7-10https://t.co/ahn7RbOukw

— Political Polls (@Politics_Polls) November 16, 2021



Do jeito que as coisas estão, caso as eleições de de 2022 fossem hoje, 51% dos eleitores norte-americanos registrados afirma que iria apoiar o candidato Republicano em seu distrito congressional, e apenas 41% o candidato Democrata. Essa é a maior vantagem para os Republicanos em um total de 110 pesquisas realizadas da ABC / Washington Post em uma enquete desde novembro de 1981 – um recorde !

Na verdade, é apenas a segunda vez que o Grand Old Party (GOP – Republicanos) detém uma vantagem estatisticamente significativa (o outro foi de +7 pontos em janeiro de 2002) e a nona vez em que detém qualquer vantagem numérica.

A pesquisa, realizada de 7 a 10 de novembro de 2021, entre 1.001 adultos, tem uma margem de erro de +/- 3,5 por cento.

Fonte