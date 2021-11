5/5 - (1 vote)

Santa Isabel do Rio Negro - O Procurador-Geral de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior e o Subprocurador-Geral de Justiça para Assunto Administrativos, Geber Mafra Rocha, estiveram reunidos, nesta terça-feira, 16/11, com a Procuradora-Geral do município, Roseane Torres, a fim de tratarem da doação e permuta de prédio destinado à instalação da sede do Ministério Público do Amazonas na cidade.

Atualmente, a Promotoria de Justiça de Santa Isabel do Rio Negro funciona em espaço cedido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, junto ao Fórum.

Segundo informações do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Santa Isabel do Rio Negro possui 26.566 habitantes. A disponibilização de espaço para instalação de sede própria do MPAM em Santa Isabel do Rio Negro deve otimizar o atendimento prestado à sociedade santa isabelense.

“O Ministério Público do Amazonas presta serviços ao cidadão, à população em geral. A disponibilização de espaço adequado para o desenvolvimento de suas atividades é fundamental para o acesso de todos à Justiça, dentro e fora dos Tribunais. Com sede própria, vamos poder atender as necessidades da população de maneira mais célere e eficiente”, avaliou o PGJ.

Nos próximos dias, técnicos do MPAM devem visitar a cidade, a fim de avaliar a adequação estrutural do prédio a ser destinado ao funcionamento do órgão. A instalação em sede própria está sendo viabilizada mediante doação da Prefeitura. “É uma satisfação poder estabelecer essa parceria, que materializa a aproximação entre o Executivo e o MP, quando as duas instituições objetivam o mesmo interesse público”, afirmou a PGM Roseane Torres.