Brasil – Dispensada pela Globo nesta quarta (17), num episódio bastante incomum para os padrões da emissora – que não costuma não entrar em detalhes sobre demissões no elenco, e muito menos afastar a protagonista de uma atração que ainda está em pleno processo de gravação – Camila Queiroz vinha sendo ‘fritada’ na empresa há meses. Mas, afinal, o que a levou a ser sumariamente demitida? Fontes ouvidas por VEJA (e a própria emissora) apontaram alguns motivos – e reações que agora fazem sentido:

– ‘Deslealdade’: Revelada pela Globo em 2015, Camila assinou com a Netflix no início da ano, enquanto seu contrato com a emissora carioca ainda estava vigente. Ela já estava gravando, na maior discrição, o reality “Casamento às Cegas” com o marido, Klebber Toledo, quando a Globo soube do novo compromisso da atriz.

-Como não faria sentido perder a protagonista da segunda parte da série, que já deveria ter sido gravada (a pandemia atrapalhou), a empresa fechou contrato por obra certa com ela. E guardou um certo ranço.

– As relações ficaram estremecidas. Por isso, a massiva campanha de divulgação da nova temporada da novela não deu maiores holofotes à personagem de Camila (Angel).

-Na TV, na mídia impressa, na web e no mobiliário urbano, Angel mal aparece sozinha, está sempre ao lado de outros personagens, o que pulveriza sua importância. Ou seja, Camila é a protagonista da atração, mas quem viu a campanha, não percebeu isso. Ranço.

-Inexperiência do agente: A atriz é empresariada pelo marido, o ator Klebber Toledo, que não seria a pessoa mais preparada para a função. Faltaria a ele um certo jogo de cintura e a capacidade de negociar sem precisar “botar o pau na mesa” com tanta frequência. Isso sem falar nos dois contratos concomitentes, em empresas concorrentes.

-A inabilidade na gestão de sua carreira ficou clara dias atrás quando, para assinar a extensão de contrato para a gravação das cenas finais da novela, Camila quis determinar o desfecho da personagem Angel (pois é) e exigiu um compromisso formal de que faria parte da terceira temporada da obra, além de “outras demandas contratuais inaceitáveis”, segundo a própria Globo. Foi a gota d’água para sua demissão.

-Camila virou persona non grata na emissora, e a novela continua sendo gravada, com adaptações feitas pelo autor Walcyr Carrasco para a nova realidade: agora sem a protagonista Angel. A conferir.

*Com informações da revista Veja*.

