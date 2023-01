A estreia do Vasco no Campeonato Carioca de 2023 foi marcada pelas homenagens a Roberto Dinamite. O duelo diante do Madureira foi o primeiro jogo após a morte do maior ídolo do clube cruz-maltino. Utilizando uma equipe formada por jogadores reservas, o Vasco empatou em 0 a 0 com o Tricolor Suburbano, em São Januário.

Roberto Dinamite, que faleceu no último domingo (8), foi lembrado antes e depois da bola rolar. No esquenta para a partida, os torcedores cantaram músicas exaltando o histórico camisa 10. O número inclusive não foi utilizado nesta partida. Antes do jogo começar foi respeitado um minuto de silêncio. Depois, a partida foi paralisada no 10º minuto para mais uma homenagem ao maior artilheiro do Vasco, de São Januário, do Campeonato Carioca e do Brasileiro.

Maurício Barbieri e o time principal não participaram porque estão nos Estados Unidos, onde disputarão amistosos contra River Plate e Inter Miami. O Vasco finalizou mais (19 a 12), teve volume de jogo, mas não aproveitou. Zé Santos e Galarza, com seis e cinco respectivamente, foram os líderes no quesito.

Na próxima terça-feira (17), o time principal do Vasco encara o River Plate em amistoso, em Miami. Os reservas pegam o Audax Angra na quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro. Já o Madureira tem o Flamengo pela frente, na quarta-feira (18), às 19h (horário de Brasília) em Cariacica, no Espírito Santo.

