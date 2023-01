Debaixo de um sol forte em Volta Redonda, o Fluminense estreou com pé direito no Campeonato Carioca e venceu o Resende por 2 a 0, no Raulino de Oliveira. No lance do primeiro gol, Germán Cano cabeceou, mas a bola desviou em Joanderson, que fez contra. No fim, Alan ampliou o placar, de pênalti, e sacramentou o triunfo tricolor. O clube conseguiu quebrar um jejum de dois anos sem vencer na estreia do Estadual.

O Fluminense entrou em campo sem nenhum dos reforços contratados. Fernando Diniz, porém, colocou dois deles para jogo na etapa final. Lima entrou no lugar de Ganso – que saiu no intervalo com dores nas costas – e Keno substituiu Yago Felipe. O atacante teve boa atuação e ajudou a equipe com boas jogadas no ataque, principalmente pelo lado esquerdo.

A primeira rodada ainda não terminou, mas o Fluminense está, provisoriamente, na liderança do Campeonato Carioca. Atual campeão, o time tem os mesmos três pontos do Flamengo, mas um gol a mais de saldo. Consequentemente, o Resende está na lanterna.

No próximo compromisso, o Tricolor entrará em campo na terça-feira, dia 17, às 21h10 (horário de Brasília), conta o Nova Iguaçu, no Maracanã. O Resende joga no dia seguinte contra o Bangu, às 15h30 (horário de Brasília), em Moça Bonita, pela segunda rodada do Estadual.



