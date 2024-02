Após a demissão de Mano Menezes nesta segunda-feira, 5, o Corinthians tem como favorito para o lugar o técnico Márcio Zardini, de 45 anos, que atualmente comanda o São Bernardo desde 2021. Contudo, se for escolhido como, não poderá comandar a equipe no Paulistão, porque a Federação Paulista de Futebol (FPF) não permite que um técnico comande duas equipes na mesma temporada, e nem que um auxiliar assine a súmula. “É vedada ao Clube a contratação de Treinadores que já tenham atuado por outro Clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024”, diz o regulamento. Zardini já passou pelo Timão. Ficou de 2012 até 2016, onde comandou as categorias de base. Contudo, foi demitido por suspeita de suborno, da qual o treinador alegou inocência. Na época a suspeita foi feita querendo dizer que havia influência nas escalações de jogadores. Mas, durante sua passagem, acumulou bons resultados dentro de campo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele também comandou a base de outras equipes, como Santos, Guarani, Portuguesa e Al-Nasr, porém, foi o São Bernardo que foi a sua primeira experiência profissional. No seu tempo no time da vila, Zanardi trabalhou com Jorge Sampaoli e ajudou no desenvolvimento de treinamentos com o elenco, o que o rendeu convites para assumiu o time que dirige atualmente. No comando do São Bernardo ele soma 81 jogos, sendo 36 vitórias, 25 empates e 20 derrotas. No seu primeiro ano à frente da equipe, já levou o time ao título da Copa Paulista de 2021, ao acesso à Série C do Brasileirão em 2022.

No ano passado, fez a equipe ter a segunda melhor campanha da primeira fase do Paulistão, atrás do Palmeiras, que foi o campeão da edição. Diferente de muitos técnicos, ele não foi jogador de futebol, começou a carreira no time sub-15 do Pão de Açucar (PAEC), em 2004, depois foi para base do Vilnius, da Lituânia, do Al-Nasr, dos Emirados Árabes, antes que chegar as equipes brasileiras. Zanardi é velho conhecido da atual gestão comandada por Augusto Melo, e se destaca pelo trabalho que tem desenvolvido. Enquanto não tem um novo treinador definido, quem comandará o treinamento desta segunda é o auxiliar Thiago Kosloski.