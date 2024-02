O curso de Doutorado Acadêmico em Letras e Artes da Universidade do Amazonas (UEA), por meio do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes (PPGLA), divulga o edital de seleção de alunos. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 5 e 29 de fevereiro de 2024.

No total, serão ofertadas 12 vagas, e as inscrições serão realizadas via web através de formulário on-line disponível no Portal de Seleções e Concursos da UEA. O resultado das inscrições será divulgado no dia 4 de março de 2024.

A distribuição das vagas se dará entre as seguintes linhas de pesquisa: 1 - Arquivo, memória e interpretação; 2 - Linguagem, discurso e práticas sociais; 3 - Teoria, crítica e processos de criação.

O curso é uma conquista recente da UEA. A universidade aprovou, em 2023, junto ao Conselho Técnico Científico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CTC/Capes), cinco novos cursos de pós-graduação.

O reitor da universidade, André Zogahib, enfatiza que o curso é uma vitória de toda a universidade. "O curso foi aprovado em outubro do ano passado e recebemos a novidade com muita alegria porque mostra que estamos no caminho certo", disse o reitor.

Segundo o coordenador do PPGLA, professor Alisson Leão, o objetivo do curso é consolidar a identidade do seu corpo docente e discente, além de desenvolver os estudos científicos na sua área de influência geográfica e cultural, contribuindo para dar contornos ainda maiores ao planejamento institucional da universidade.

O Edital Nº 03/2024 - GR/UEA e o formulário de inscrição estão disponíveis em https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=9525