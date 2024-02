A Mocidade Independente de Aparecida conquistou o terceiro campeonato seguido. Neste ano, ela arrematou 269,1 pontos. A apuração foi realizada nesta segunda-feira (05/02), no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, Sambódromo.

A segunda colocada foi a Reino Unido da Liberdade, com 267,1 pontos, e o terceiro lugar ficou com Andanças de Ciganos, com 265,8 pontos, após serem analisados critérios de desempate.

A Aparecida levou para a avenida o enredo “O Madeira é testemunha. A floresta, berço, luta e suor, união para eternidade. Aparecida vem mostrar a saga da família Cidade”.

Ao todo, a escola possui 25 títulos, sendo a maior campeã do Carnaval manauara.

"Não existem vencidos nem vencedores, todos vencem. Acredito que o carnaval cresceu muito com a mudança de data, tivemos já um bom público, e agora é comemorar o tricampeonato da Aparecida, em nossa quadra, com nossos patrocinadores e torcedores", afirmou o presidente da agremiação, Luiz Pacheco.

Confira a classificação final do Carnaval de Manaus 2024:

1 - Mocidade Independente de Aparecida - 269,1

2 - Reino Unido da Liberdade - 267,2

3 - Andanças de Ciganos - 265,8

4 - Unidos do Alvorada - 265,8

5 - A Grande Família 265,8

6 - Vitoria Regia - 265,6

7 - Vila da Barra - 260,5

8 - Dragões do Império 259,2

Acesso A

A Sem Compromisso é a grande campeã do grupo de Acesso A do Carnaval de Manaus e, após cinco anos, retorna ao Grupo Especial. No Acesso B, a Meninos Levados levou o primeiro lugar, subindo para o Acesso A no próximo ano.

A tradicional escola de samba de Manaus, Sem Compromisso, pontuou 268,70, com o enredo “Nesse Encontro das Águas navega a audácia de um sonhador: Oswaldo Lopes, a trajetória do grande comunicador”, em homenagem ao jornalista Oswaldo Lopes, presidente do sistema de Rádio e Televisão Encontro das Águas.

O presidente da Sem Compromisso, Jonas Furtado, comemorou o título da escola, fundada há 44 anos, sendo a terceira mais tradicional de Manaus e que durante muitos anos figurou entre as especiais.

“A gente lutou, trabalhou com afinco. Trabalhamos bastante e muito rápido. Agradeço a todos do barracão, a todos da nossa diretoria, às baianas, ao mestre-sala e à porta-bandeira. O Tucano voltou e voltou para o grupo especial, o lugar onde a gente não deveria ter saído”, comemora Jonas.