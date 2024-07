Quatro pessoas, que faziam parte de um grupo criminoso responsável por roubos a lojas de eletrônicos no Centro de Manaus, foram presas na última sexta-feira (05/07). O valor do material roubado é estimado em R$ 100 mil.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações começaram há uma semana, após o grupo planejar um roubo.

Uma das integrantes do grupo era funcionária da loja e fornecia informações privilegiadas aos demais membros para realizarem os assaltos. Os policiais identificaram também o receptador dos objetos roubados, cuja função era vendê-los no mercado clandestino.

“As investigações apontam que o bando atuava há mais de um ano”, informou o delegado. “Durante as investigações, quando solicitamos as informações da empresa, encontramos certa dificuldade. Nós vamos continuar as investigações para apurar se há envolvimento de outras pessoas da própria empresa”.

Ainda conforme a polícia, diversos equipamentos roubados foram recuperados durante as ações de busca realizadas, além de parte do dinheiro que estava com os criminosos.

O grupo vai responder por roubo majorado, associação criminosa armada e receptação qualificada.