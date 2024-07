Com a previsão de um período de estiagem em 2024 que pode superar a seca enfrentada pelo Amazonas no ano passado, empresas já começaram a trocar o transporte pelo rio Madeira pelo tráfego na rodovia BR-319 (que liga Manaus a Porto Velho).

Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram um paredão de caminhões que ocupam o lugar de dezenas de carros na balsa do porto da Ceasa, zona Sul de Manaus.

Nesta sexta-feira (5), o governador Wilson Lima instituiu o Comitê de Enfrentamento à Estiagem e decretou situação de emergência em 20 municípios do Estado.

Ele assinou, também, um decreto de situação de Emergência Ambiental em 22 cidades do sul do estado e Região Metropolitana de Manaus. As ações foram feitas em razão do período de vazante que já afeta o Amazonas.

