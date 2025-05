Visuliazação: 0

O PSG despachou o Arsenal, em casa, na volta da seminfinal da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (7). Jogando em casa, os parisienses conseguiram suportar a pressão inicial dos Gunners, que marcava forte o meio de campo. Quando chegava ao ataque, o time francês finalizava com perigo, principalmente quando Khvicha Kvaratskhelia quase marcou um lindo gol de fora da área, mas pegou na trave. Apesar da boa marcação do Arsenal, chegando no fim da primeira etapa, aproveitando uma boa chance, Fabián Ruiz deslocou a marcação e mandou uma bomba no gol, sem chance para David Raya. O primeiro tempo terminou com pouca ação.

Na segunda etapa, o Arsenal buscava a virada ainda, mas sem muito perigo. Em mais um ataque do PSG, foi marcado um pênalti após a bola pegar na mão de Lewis-Skelly. Vitinha, porém, desperdiçou a cobrança com um chute fraco. Isso não desanimou os franceses, que continuaram pressionando e ampliaram com Acharf Hakimi, em uma bela virada dentro da área e finalização sem chance de defesa. O Arsenal ainda descontou com um gol de Bukayo Saka, após falha generalizada da defesa, porém, não foi o suficiente para colocar os Gunners de volta no jogo. Inter de Milão e PSG se enfrentam na final, que é inédita, no dia 31, no Allianz Arena, em Munique. Será a primeira vez que o torcedor parisiense verá seu time na final, pois em 2020 o jogo foi realizado com portões.

Como foi o jogo

Defesa de Donnarumma milagrosa de finalização de fora da área de Odegaard

Um quase golaço de Khvicha Kvaratskhelia, finalizando de fora da área pelo esquerdo, mas a bola foi na trave

Marcação do Arsenal no meio do campo muito forte, impedindo o PSG de partir ao ataque

Belo gol de Fabián Ruiz, cortando a marcação e mandando um petardo de primeira na caída da bola

Chance de ampliar o placar perdida com Barcola, que saiu cara a cara com o goleiro

Arsenal cometendo muitas faltas na intermediária, subindo a pressão para o campo ofensivo

Segundo tempo começou morno, com o Arsenal subindo a marcação gradativamente

Vitinha fez fila na esquerda, passou por três, mas finalizou nas mãos de David Raya

PSG teve a chance de ampliar o placar, pênalti batido por Vitinha, mas foi muito mal cobrado, fraco no canto, e Raya defendeu com facilidade

Hakimi ampliou o placar, em movimento de centroavante, e colocou a bola no canto, sem chance de defesa para o Raya

Arsenal respondeu, após um contra-ataque com bola rebatida e falha generalizada da defesa, Saka colocou os ingleses de volta no jogo

Gols

Fabián Ruiz (PSG), aos 27 minutos do primeiro tempo

Acharf Hakimi (PSG), aos 27 minutos do segundo tempo

Bukayo Saka (Arsenal), aos 36 minutos do segundo tempo

Próximos jogos

Montpellier x PSG, pela Ligue 1, às 16h

Liverpool x Arsenal, pela Premier League 12h30