Visuliazação: 0

Clube amazonense tem nove jogadores de outros países no elenco. Paysandu e Athletico, com oito estrangeiros, vêm logo atrás.

Ao longo dos anos, o futebol brasileiro tem ganhado cada vez mais destaque no cenário internacional. O sotaque espanhol tem se tornado comum. E esse ano, na Série B do Brasileirão, é relativamente fácil encontrar outras línguas, como o ucraniano e até o francês.

O Amazonas foi uma das equipes que aproveitou a janela de transferências para internacionalizar seu elenco. A equipe é a que mais tem jogadores de outros países no plantel, com nove.

O Athletico Paranaense e o Paysandu, ocupam a segunda posição, com oito jogadores estrangeiros.

A CBF, desde o ano passado, decidiu expandir a quantidade de estrangeiros convocados para os jogos de sete para nove, o que teve um impacto considerável no mercado de contratações.

A Onça-pintada se destaca entre as contratações mais aleatórias. A contratação mais badalada foi a de Yaya Sanogo, francês, multicampeão pelo Arsenal e ex-atacante da seleção francesa.

Além dele, a equipe aurinegra conta com atletas argentinos, colombianos, equatorianos e até guineenses, como é o caso do lateral direito Akapo, capitão de Guiné Equatorial.

O que é notável é que os clubes da Série B, além do Amazonas, não se restringiram apenas ao mercado da América Latina. Embora os argentinos sejam a maioria, com 15 atletas participando da competição, na Série B também é possível encontrar nigerianos, ucranianos e até panamenhos.

No elenco do Criciúma tem o atacante Samuel Otusanya, de 20 anos. Ele chegou ao clube após rescindir o contrato com o Náutico, onde foi destaque no início da temporada.

O post Série B: Amazonas tem time com mais gringos no elenco apareceu primeiro em Portal Você Online.