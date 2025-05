Visuliazação: 0

Central Córdoba e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Jose Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui