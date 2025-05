Visuliazação: 0

O Palmeiras superou qualquer possibilidade de ambiente hostil ao reencontrar o Cerro Porteño dois meses depois do episódio de racismo contra o garoto Luighi. O time venceu por 2 a 0 em Assunção, nesta quarta-feira (7) e garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores com gol de outra joia, Estêvão, e redenção de Vitor Roque. O garoto foi o principal nome do time de Abel Ferreira, articulando as principais ações ofensivas dos brasileiros. O Palmeiras precisava apenas de um empate para garantir uma vaga antecipada na fase de mata-mata da competição. Com o resultado, a equipe chega a 12 pontos. Agora, o Palmeiras se prepara para a oitava rodada do Brasileirão, no qual é líder. O time tem pela frente o clássico contra o São Paulo no domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O jogo

O primeiro tempo teve equilíbrio em campo, ainda que com o Cerro com presença no ataque ligeiramente maior, mesmo com menos posse de bola. O time entrou ‘de cabeça’ na partida, com grande intensidade. O Palmeiras tentou aproveitar as ofensivas, mas encontrou o adversário com uma rápida transição defensiva após perder a bola Quando chegava, o time alviverde teve pela frente uma forte resistência dos paraguaios. Estêvão e Lucas Evangelista pressionaram em cima e retomaram no ataque. O meia sofreu falta e cobrou rapidamente para o camisa 41, que bateu colocado de fora da área e acertou belo chute para abrir o placar.

O Cerro Porteño teve de arriscar nos minutos finais. O time paraguaio aumentou a pressão para tentar, ao menos, o empate. Com quatro pontos, a equipe precisará fazer bons resultados fora de casa nos dois próximos jogos para tentar a vaga no mata-mata. No ‘tudo ou nada’, Wílder Viera acertou o travessão. A bola voltou para Jonatán Torres, que cabeceou no pé da trave. Foi o Palmeiras que se deu melhor. Vitor Roque recebeu lançamento de Paulinho e foi para a cima da marcação. Ele driblou Velázquez e o goleiro Martín Arias antes de bater para o gol e garantir o resultado e sua redenção, após partida que era de desempenho fraco.

