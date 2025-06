Visuliazação: 0

O Paris Saint-Germain conquistou a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na história. Com uma equipe fortíssima, mas sem os badalados Messi, Neymar e Mbappé, a equipe da capital francesa atropelou a Inter de Milão por 5 a 0, a maior goleada de todos os tempos em uma final de Champions, pintando a Allianz Arena, em Munique, de azul, vermelho e branco. O destaque da partida foi o jovem atacante Doué, de apenas 19 anos, com dois gols e uma assistência, para Hakimi abrir o placar. Kvaratskhelia e Mayulu completaram o placar.

Tratado como azarão devido à falta de tradição, o PSG deu uma aula de futebol na tricampeã Inter. O jovem time parisiense não deixou o conjunto italiano respirar, tocou a bola com maestria e ganhou com autoridade. No primeiro tempo, abriu 2 a 0, com Hakimi e Doué. O segundo tempo foi um atropelo ainda maior, com a Internazionale atônita e o rápido e habilidoso time comandado por Luis Enrique empilhando chances. Quando o relógio bateu 90 minutos, nem eram necessários acréscimos. O juiz apitou, fazendo explodir de alegria os jogadores e a torcida do mais novo campeão da Europa.

Por que deu PSG na final da Champions

O rápido e habilidoso time de Luis Enrique não deixou a Inter respirar em campo

O jovem de Doué, de 19 anos, estava endiabrado: fez dois gols e deu uma assistência

Outro grande destaque individual foi o meia Vitinha, que regeu a ótima equipe do PSG

No segundo tempo, a Inter foi para o tudo ou nada e se perdeu

Os gols