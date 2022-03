Avalie o post

O povo circense abre as lonas do Teatro Amazonas neste domingo (27)

Manaus – “Respeitável público”, foi dada a largada para a programação do 2º Festival de Circo do Amazonas, que vai até o dia 3 de abril. O povo circense abre as lonas do Teatro Amazonas, neste domingo (27), para a abertura do festival, com o espetáculo “La Scarpetta”, às 19h. O acesso é gratuito.

Além dos shows nos circos, a programação conta com espetáculo para os alunos de escolas públicas, hospitais e instituições beneficentes, na capital e interior. Para fortalecer a cultura circense, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também oferta oficinas com aulas gratuitas de tecido, malabares, monociclo, lira e handstand.

Apresentações

O espetáculo “La Scarpetta” marca o lançamento do 2º Festival do Circo do Amazonas, no domingo (23), às 19h. Ao todo, o Teatro Amazonas disponibilizou 648 lugares para o público, que terá entrada gratuita, por ordem de chegada, mediante apresentação de documento com foto e a carteira de vacina atualizada.

O show que abre a programação do festival conta com magia, equilibrismo, música e acrobacia do personagem principal.

O espetáculo é dirigido por Nani Colombaioni – o fantástico palhaço italiano, o espetáculo teve sua estreia oficial em 1997 e já se apresentou na Itália, Espanha, Bolívia, Dinamarca, França, México, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Colômbia e Luxemburgo.

Já na segunda-feira (28), às 17h, a alegria vai descer a Avenida Djalma Batista, com performance circense nos semáforos da via para divulgação do Festival.

As apresentações serão realizadas em diversos pontos da cidade, como o Circo Amazon Master Circus, no bairro Gilberto Mestrinho; Circo Sul-Americano, no bairro Petrópolis; além de escolas, hospitais e instituições beneficentes que terão ações para o público interno. O interior também ganha programação, com apresentações em comunidades ribeirinhas dos municípios de Itacoatiara e Manacapuru.

O encerramento do festival será no Teatro Amazonas, no dia 3 de abril, às 19h, com o espetáculo “A princesa Cafuxa”.

Oficinas

Entre as atividades formativas ainda estão incluídas oficinas de Monociclo, que acontece na segunda-feira (28), com a artista circense venezuelana Teffy Rojas; de Malabares, na terça (29), com Denys Cauper, licenciado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e integrante do projeto “Roda na Praça”.

Estão previstas ainda formações em Tecido (30/03), com o bailarino, performer e artista circense José Arenas; de Lira Circense (31), com a bailarina, atriz, acrobata e palhaça Francine Marie; e a oficina de Handstand (1º), com o artista, produtor cultural e educador Jean Winder.

As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Os links para inscrição das oficinas estão disponíveis na página da @culturadoam no Instagram. A programação completa está nas redes sociais do @culturadoam, do @governo_do_amazonas e no Portal da Cultura.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

