Avalie o post

Uma casa desmoronou parcialmente devido à forte chuva que aconteceu no início da manhã dessa sexta-feira. A ocorrência foi na rua Santa Helena, no beco do silêncio, bairro Mauazinho, na Zona Sul da cidade.

Após forte chuva, casa fica comprometida e ameaça cair no bairro Mauazinho

A família com o pai, a mãe e os 3 filhos estavam dormindo, e de acordo com o proprietário da residência, Seo Hailton Costa, que mora no local há mais de 30 anos, eles foram surpreendidos por volta de 04h da manhã.

”Nós estávamos deitado aqui, eu com meus filhos e minha esposa, quando deu cinco horas da manhã, todo mundo se assustou. Nós ouvimos o barulho, minha mulher já saiu pegando documento, e tirando as crianças da casa. pensávamos que a outra parede também fosse cair, foi um susto. Mas graças a Deus que não morreu ninguém, graças a Deus estamos vivos e bem,” disse Hailton.

Segundo o morador, ainda na manhã dessa sexta-feira, a Defesa Civil do Município esteve no local, condenou a casa e vai dar um auxílio aluguel no valor de 300 reais para a família recomeçar em um local mais seguro.

”Eles estiveram aqui, fizeram nosso cadastro, e disseram que vão dar um auxílio aluguel no valor de 300 reais, e pediram que a gente fique aqui só até hoje, porque pode vir chuva de novo, e fazer com que o resto da casa caia de vez”, disse o morador.

Além dessa ocorrência no bairro Mauazinho, a Defesa Civil também esteve em outros oito pontos da cidade, atuando em deslizamentos de barrancos e vias alagadas.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

Fonte