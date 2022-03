Avalie o post

UBS no Bairro Alvorada. Após quatro meses com atendimentos suspensos para a realização de reformas, a Unidade Básica de Saúde UBS Ajuricaba, no bairro Alvorada retomou as atividades e foi reinaugurada nesta sexta-feira (25/03).

UBS do bairro Alvorada é reinaugurada com diversos serviços. Foto: Fotos – Dhyeizo Lemos e João Viana / Semcom

Segundo a prefeitura, a UBS foi ampliada e agora tem capacidade para atender cerca de 1.500 pacientes por mês. Consultas médicas, vacinação, coleta e realização de exames, além da distribuição de medicamentos, desde que haja prescrição médica estão entre os serviços gratuitos à população.

A secretaria de saúde do município, Shádia Fraxe explicou o que muda após a reforma.

“Completamente reformada, recebeu mobiliário novo, ampliou a sua farmácia, antes nós tinhamos a oferta de 57 tipos de medicamentos e hoje nós ampliamos para 149 tipos, incluindo antibióticos injetáveis, antibióticos orais, enfim, um grande arsenal de medicamentos para que a gente possa dar esse acesso à população”, disse.



UBS Ajuricaba, no bairro Alvorada é reinaugurada em Manaus. Fotos – Dhyeizo Lemos e João Viana / Semcom

Os atendimentos da unidade incluem assistência voltada ao adulto, às crianças e adolescentes, saúde bucal, entre outros procedimentos.

“Estamos com um planejamento já em execução, onde até o final do ano vamos entregar mais 99 unidades recuperadas e construídas. Isso faz com que os serviços que foram aferidos pelo Ministério da Saúde como o melhor do Brasil, possam melhorar ainda mais com muito mais estrutura, mais condições, além da dispensação de medicamentos em uma ordem superior do que tínhamos no passado”, afirmou o prefeito David Almeida.

Com informações da Assessoria de Imprensa*



Fonte