Trabalhar como motorista ou entregador por Apps tornou-se popular com a pandemia, devido aumento na procura por delivery. Mas com a possibilidade de fonte de renda vieram os riscos ligados a insegurança. Anderson Oliveira faz corridas por aplicativo para complementar a renda, mas não esconde os medos.

Dados do Ciesp – Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública do Amazonas – apontam que no primeiro bimestre do ano passado foram registrados 51 roubos a motoristas de aplicativos. Já nos dois primeiros meses de 2022, os casos desta natureza caíram para 23. Isso representa uma redução de 54,9% quando comparado os mesmos períodos de anos diferentes.

De acordo com o coordenador do Ciesp, major Rouget Brito, esse resultado é reflexo das estratégias adotadas pela segurança pública e às novas ferramentas tecnológicas.



A Ameap – Associação dos Motoristas e Entregadores por aplicativos do Estado– possui 6 mil profissionais cadastrados. O presidente da entidade, Alexandre Matias, contesta os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública.

Para o líder é necessário a criação de uma delegacia especializada nos crimes ligados ao serviço de transportes.

Atualmente, a participação da população continua imprescindível no trabalho policial, seja através das informações repassadas pelo disque-denúncia 181 ou através dos Boletins de Ocorrência registrados nas unidades policiais.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: SSP/AM, Ameap e Freepik





