Com o anúncio, não há acréscimos na tarifa para estes consumidores

Brasília – A conta de luz para beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica segue com a bandeira tarifária verde em abril. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (25), pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Os demais consumidores continuarão a pagar a conta com o acréscimo da Bandeira Escassez Hídrica, que acrescenta R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Com o anúncio, que indica condições favoráveis de geração de energia, não há acréscimos na tarifa para estes consumidores.

São beneficiários da Tarifa Social as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que tenham entre seus membros pessoas que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo o governo federal, são 24 milhões de famílias nessas condições.

A Tarifa Social prevê um desconto de 10% a 65% na conta de luz, de acordo com o consumo mensal de cada família. O maior abatimento de valor é para quem consome até 30 kWh (65% do preço total da conta). De 31 kWh a 100 kWh, o desconto é de 40%. A redução é de 10% para quem utiliza de 101 kWh a 220 kWh de energia.

A bandeira verde vale apenas para os consumidores beneficiários da Tarifa Social. Para os demais consumidores de energia elétrica – com exceção dos moradores de áreas não conectadas ao Sistema Interligado Nacional (como os de Roraima por exemplo), que não pagam bandeira tarifária –, a bandeira vigente no período será a de Escassez Hídrica, no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.

A bandeira de Escassez Hídrica, que vai vigorar até abril, foi criada em setembro de 2021 para o enfrentamento do período de seca dos recursos hídricos, o pior em 91 anos.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

