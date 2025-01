A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, realizou uma visita institucional à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para se reunir com o desembargador Jomar Fernandes, que recentemente assumiu a presidência da Corte para o biênio 2025-2026.

O encontro, realizado nesta quarta-feira (22), consolidou o compromisso entre as instituições em áreas estratégicas como inovação, tecnologia e transparência.

Durante a reunião, Yara Lins destacou a trajetória de Jomar Fernandes e sua capacidade de fortalecer o Judiciário amazonense. “O desembargador Jomar Fernandes é um grande amigo e certamente fará com que o Tribunal de Justiça seja ainda mais respeitado, inovando e trabalhando com excelência como servidor público”, afirmou a conselheira-presidente.

A parceria entre o TCE-AM e o TJAM, tradicionalmente voltada para ações conjuntas na modernização administrativa, foi um dos principais temas abordados no encontro. “Nós sempre trabalhamos em conjunto, especialmente nas áreas de inovação tecnológica e transparência, que são pilares fundamentais para a administração pública”, reforçou Yara Lins.

