Antônio Carlos de Oliveira Rodrigues Filho, conhecido como “Urso”, foi preso na tarde desta quarta-feira (22), na zona Sul de Manaus, durante uma operação da Polícia Civil. Ele é suspeito de cometer seis homicídios no estado do Pará.

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre as Polícias Civil do Amazonas e do Pará, a partir de informações repassadas pela PCPA há cerca de três semanas ao 1º DIP, indicando que Antônio Carlos estaria em Manaus.

Ele seria o responsável por arquitetar os crimes. Entre as vítimas, estão policiais militares do Pará.

“A prisão é resultado de um trabalho integrado e estratégico, reafirmando nosso compromisso de garantir a segurança da população e coibir ações criminosas”, afirmou à imprensa local o delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso, destacando o empenho das forças de segurança no combate ao crime organizado e na proteção dos agentes públicos.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do Amazonas, onde permanecerá à disposição da Justiça, segundo a Polícia Civil. As investigações seguem em curso para identificar outros possíveis envolvidos nas atividades criminosas da facção.