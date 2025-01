As inscrições devem ser feitas de forma on-line, até o dia 27 de janeiro, pelo formulário disponível em https://www.mrkacademy.com.br/FrameHtml/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ps=2#/es/informacoes

As inscrições para as 144 vagas remanescentes ao vestibular presencial AprovENS, promovido pela Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (ENS/UEA), seguem até às 23h59 do dia 27 de janeiro.

As vagas estão distribuídas em: 10 vagas para SIS 1; 14 vagas para SIS 2; e 120 vagas para quem está cursando ou já concluiu o 3º ano do Ensino Médio.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, até o dia 27 de janeiro, pelo formulário disponível em: https://www.mrkacademy.com.br/FrameHtml/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ps=2#/es/informacoes. O curso requer como investimento a matrícula ao preço de R$ 210,00 + 9 mensalidades de mesmo valor.

Sobre o AprovENS

Promovido pela ENS/UEA, o curso oferece aulas de qualidade e com mensalidades acessíveis a estudantes que pretendem concorrer ao concurso Vestibular (SIS 1, SIS 2 e Macro) ofertado pela UEA.

Além das aulas presenciais somente aos sábados, o curso oferece plantão tira-dúvidas semanal on-line, material didático exclusivo, orientação psicoeducacional com equipe multidisciplinar, três simulados com feedback e personalizado com ferramenta de IA, laboratório de redação, estacionamento grátis, acesso às instalações da biblioteca setorial ENS e permissão para uso do serviço do Restaurante Universitário (RU) da ENS/UEA.

As aulas presenciais aos sábados estão previstas para começar dia 1º de fevereiro de 2025 e acontecerão na Escola Normal Superior da UEA, localizado na Avenidas Djalma Batista 2470, Chapada, zona centro-su lde Manaus.

