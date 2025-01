O governador Wilson Lima realizou, nesta quinta-feira (23), o pagamento de novos subsídios para 205 famílias beneficiadas pelo Amazonas Meu Lar, o maior programa habitacional do Estado.

Com a segunda ação, o número de contemplados alcança 435 famílias aprovadas para receber o subsídio e realizar o sonho da casa própria, totalizando mais de R$ 12,5 milhões liberados para financiamento de imóveis.

O subsídio Entrada do Meu Lar é uma das linhas de atendimento do programa Amazonas Meu Lar, destinado para compor o valor de entrada de imóveis adquiridos pelo Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Dependendo da faixa de renda bruta dos contemplados, os valores do subsídio variam de R$ 20 mil a R$ 35 mil.

O pagamento de 205 famílias supera R$ 6,2 milhões em subsídios concedidos pelo Estado e aconteceu no Condomínio Parque Ville Violeta, localizado no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

O conjunto residencial é um dos 32 empreendimentos imobiliários credenciados pelo Amazonas Meu Lar, com apartamentos disponíveis para compra com o subsídio estadual na entrada.

Para a modalidade, o Governo do Amazonas está destinando R$ 48 milhões nesta primeira fase, tendo como expectativa 1,6 mil unidades financiadas com o subsídio Entrada do Meu Lar.

Até o momento, 167 das 435 famílias com subsídio aprovados no programa assinaram o contrato de compra de imóveis junto à Caixa Econômica Federal. O restante dos contemplados está com processo em andamento.

A maior parte da venda de imóveis com o subsídio estadual foi negociada pelas construtoras e incorporadoras na 1ª edição do Feirão Amazonas Meu Lar, que ocorreu nos dias 16 e 17 de novembro de 2024, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Os contemplados passaram por etapas essenciais como análise de crédito e avaliação social até o provisionamento do valor do subsídio.

Subsídio

As 205 famílias contempladas neste segundo pagamento do programa Amazonas Meu Lar terão concessão de subsídios dentro das faixas 1, 2 e 3. A maioria está enquadrada na Faixa 1, ou seja, famílias com renda até R$ 2.850 e que receberão R$ 35 mil para compor o valor de entrada dos apartamentos.

O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.

A dentista Karoline Vieira, de 30 anos, foi uma das beneficiadas pelo subsídio estadual. Karoline mora com os pais e conta que sonhava em ter a casa própria para morar com a filha de 7 anos. Após ser contemplada com R$ 30 mil, ela receberá o imóvel no mês de fevereiro.

“O sonho da casa própria estava muito distante ainda. Foi uma bênção. Você se ver no local que é seu, que está no seu nome, que você não vai precisar mais pagar aluguel, se livrar de despesas para plantar uma coisa que é sua, é maravilhoso. Não vejo a hora de entregarem as chaves para recomeçar uma nova vida aqui”, disse a contemplada pelo subsídio.

Empreendimentos credenciados

Para a linha Subsídio Entrada do Meu Lar, foram credenciados no programa Amazonas Meu Lar 32 empreendimentos habitacionais que estão disponíveis no mercado imobiliário para as famílias interessadas em comprar imóvel financiado através do programa Minha Casa, Minha Vida.

Para quem deseja acessar o Programa Amazonas Meu Lar e concorrer ao subsídio, o pré-cadastro continua aberto de forma permanente, no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou pelo aplicativo SASI, baixado no celular. No site do programa, também estão os 32 empreendimentos credenciados para quem desejar consultar e escolher.

Amazonas Meu Lar

O Amazonas Meu Lar integra as políticas de habitação e fundiária do Estado. Atuando em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida, tem como meta atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária. O investimento estimado é de R$ 4,7 bilhões, somando recursos do Estado, do FGTS e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O programa alcançou, até o momento, 24.511 famílias. Dessas, 6.006 foram atendidas com soluções de moradia e 18.505 com regularização fundiária. Ao todo, foram pagas 135 mil soluções em forma de bolsa moradia transitória, auxílio aluguel, bônus moradia, indenizações, auxílio moradia e subsídios emergenciais.

