Os moradores do bairro Cidade Nova, na zona Norte, estão aproveitando as melhorias no campo do Núcleo 16, localizado na rua Canutama, revitalizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Além da reforma do campo, o espaço agora conta com uma área dedicada para zumba, uma pista de caminhada e uma academia ao ar livre, proporcionando mais opções de lazer e saúde para a comunidade.

O industriário Wendel Ferreira frequenta o local desde 1989 e compartilha como era o espaço durante os anos sem reforma.

“Aqui era bem feio, a comunidade que ajustava, era abandonado, agora recebemos uma reforma digna, a primeira reforma feita e com qualidade. Ganhamos vestiários, banheiros e lanchonetes. Eu costumo dizer que este ano, o Núcleo 16 foi abençoado, os moradores aprovaram e gostaram. A maioria é antiga, então, sabe a diferença. Agradeço muito ao prefeito David Almeida e ao secretário Renato Junior, que há mais de 30 anos ninguém olhava e eles olharam para cá”, disse o morador.

Com mais de sete mil metros quadrados, o espaço foi revitalizado por completo, além do campo de futebol e do campo de areia para vôlei, o espaço recebeu também a reforma na área de convivência, com academia ao ar livre.

Foi construído no local, também, banheiros feminino e masculino, e para pessoas com deficiência, além de dois vestiários, e dois quiosques de lanchonete. A reforma também contemplou a construção de uma pista de caminhada e a arquibancada recebeu cobertura para proporcionar mais conforto para os usuários.

Toda instalação elétrica e hidráulica foram modernizadas, junto com o famoso chapéu de zinco da área que recebeu a reforma na cobertura e grades.

A aposentada Maria Souza, 78 anos, utiliza o espaço para praticar zumba há 18 anos e agora contempla a diferença na melhoria do chapéu de zinco.

“Há 18 anos, eu utilizo este espaço e antes não tinha nada, era precária a situação, a gente nunca teve assistência, mas o nosso prefeito David Almeida e o vice Renato fizeram o melhor para nós. Agora eu e a turma dos idosos podemos praticar as nossas atividades físicas com qualidade”, comemora a moradora.

