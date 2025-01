O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta quinta-feira, 23/1, uma visita técnica às obras do conjunto habitacional localizado no Parque das Tribos, no Tarumã, na zona Oeste da cidade. Esse projeto faz parte do programa “Minha Casa, Minha Vida” e simboliza um marco na política habitacional da Prefeitura de Manaus para solucionar o déficit habitacional e tirar famílias de áreas de risco.

O projeto prevê a construção de seis condomínios habitacionais, somando, aproximadamente, 5.000 unidades residenciais no Parque das Tribos. Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o governo federal, com um investimento total de R$ 900 milhões, sendo R$ 800 milhões destinados pelo governo federal para a construção das moradias e R$ 100 milhões pela prefeitura para a aquisição dos terrenos. A previsão de entrega da primeira etapa, com 576 unidades, é para maio de 2025.

Durante a visita, o prefeito David Almeida reforçou o compromisso de sua gestão em resolver problemas históricos de ocupações irregulares e oferecer moradia de qualidade.

“Manaus foi ocupada de forma desordenada nos últimos 30 anos. Esse problema não se resolve do dia para a noite. Mas nós estamos avançando. Criamos habitacionais como este para retirar as pessoas das áreas de risco. Das 4.500 unidades do PAC Moradia, 1.067 serão destinadas para famílias em situação de calamidade. Além disso, estamos concluindo a desapropriação do terreno do Monte Orebi, onde construiremos mais um bairro planejado com 3.600 lotes urbanizados, trazendo dignidade para essas pessoas”, destacou o prefeito.

O secretário da Semhaf, Jesus Alves, afirmou que o programa é uma solução efetiva para o déficit habitacional da cidade.

“Este programa resolve um problema crônico que Manaus vive há décadas, com ocupações em áreas de risco. Estamos acompanhando a construção de 576 unidades nesta etapa inicial, com previsão de entrega em maio. Ao todo, quase 5.000 famílias receberão seus novos lares até o início de 2026. É o maior esforço habitacional que já vimos na história da cidade”, disse o secretário.

Habitação digna e acessível

Cada unidade habitacional contará com dois quartos, sala de estar/jantar, cozinha integrada à área de serviço, banheiro e varanda. As moradias são planejadas para oferecer uma infraestrutura completa, garantindo qualidade de vida às famílias contempladas.

Cerca de 3.680 famílias enquadradas na Faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640, serão beneficiadas, além de 1.056 famílias que vivem em condições de calamidade. A participação no programa exige que o cidadão esteja cadastrado e com dados atualizados no Sistema Municipal de Habitação (Simhab).

Prevenção a tragédias e investimento no futuro

Além de combater o déficit habitacional, a iniciativa busca prevenir tragédias decorrentes de ocupações em áreas vulneráveis, como deslizamentos e enchentes, comuns em Manaus. Para a gestão municipal, o projeto representa não apenas uma entrega de infraestrutura, mas também uma transformação social, garantindo segurança, conforto e dignidade para milhares de famílias manauaras.

A Prefeitura de Manaus segue comprometida com ações que promovem mudanças significativas e sustentáveis, construindo uma cidade mais inclusiva e planejada.