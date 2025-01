A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23/1), a Operação Drugsitter, com o objetivo de prender a responsável pela administração de pessoas cooptadas para o transporte de droga para o exterior.

Policiais federais, por meio da Superintendência da PF no Amazonas, cumprem em Manaus um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão em desfavor de uma mulher acusada de operacionalizar o tráfico de drogas por meio da ingestão de cápsulas contendo cocaína.

A suspeita seria a responsável pelo transporte, acomodação e alimentação das pessoas que foram cooptadas para a realização do transporte da droga para a Europa, acompanhando os indivíduos desde o Amazonas até os locais onde permanecem, em São Paulo, até sua saída para a realização da viagem internacional.

As investigações, coordenadas pela delegacia da PF no Aeroporto Internacional de SP, tiveram início no mês de abril de 2024 após a prisão de três “mulas do tráfico” que embarcariam para a França, onde os policiais a partir da coleta de informações sobre os materiais apreendidos, documentos e aparelhos celulares, conseguiram identificar a integrante do grupo criminoso.