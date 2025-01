Gabriel Bortoleto, que fará sua estreia na Fórmula 1 em 2025, teve a oportunidade de testar um carro da Sauber no circuito de Ímola, na Itália. Durante os testes, ele utilizou um modelo de 2022.”Dois dias finalizados aqui em Ímola. Muito positivo, muito bom estar de volta ao carro depois de quase dois meses. Feliz com nosso progresso nesses dias. Obrigado a toda a equipe por fazer esse TPC (teste de carros prévios) acontecer aqui em Ímola. Agradeço a todos pelo apoio”, disse o brasileiro.

Este foi o segundo teste de Bortoleto com a Sauber, tendo realizado uma sessão anterior em Abu Dhabi no final do ano passado. Com sua entrada na categoria, ele se tornará o primeiro brasileiro a competir na Fórmula 1 desde a aposentadoria de Felipe Massa, que ocorreu em 2017. A temporada de 2025 terá início no dia 16 de março, com o Grande Prêmio da Austrália.

Na equipe, Bortoleto dividirá a pista com o experiente piloto alemão Nico Hülkenberg. A Sauber, que agora faz parte do grupo Audi, se prepara para uma nova fase, já que a montadora entrará na Fórmula 1 em 2026, assumindo a responsabilidade pela fornecimento de motores e pela gestão da equipe.

Além disso, no final de 2024, a equipe recebeu um investimento significativo, com o fundo soberano do Catar adquirindo uma participação minoritária.

