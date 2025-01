O São Paulo conquistou, nesta quinta-feira (22), a primeira vitória no Paulistão com um placar modesto de 1 a 0 sobre o Guarani, mas apresentou bom potencial para o restante da temporada, principalmente no ataque A partida marcou a estreia do quarteto de ataque com Lucas, Oscar, Luciano e Calleri. Os quatro não haviam atuado juntos nos jogos da FC Series e na estreia no Estadual. A troca de passes no ataque foi muito melhor que o desempenhado na pré-temporada. Taticamente, o time também esteve mais maduro. Há movimentos como Alisson sair do meio para a beirada do campo, aproveitando a presença de dois meias como Lucas e Oscar centralizados e Calleri e Luciano mais próximos da área.

Foi assim, aliás, a jogada do gol que abriu o placar. Lucas avançou e recuou para Alisson. O volante levantou na área para Luciano se esticar e abrir o placar. Artilheiro do São Paulo em 2024, o camisa 10 começa 2025 no mesmo tom. Também há bons momentos em que os laterais jogam por dentro, povoando ainda mais o meio de campo. Enzo Díaz e Igor Vinicius fizeram bom jogo ofensivamente, também indo ao fundo e buscando a área. O São Paulo mostrou, assim, que não vai se apegar a somente uma forma de atacar. Zubeldía propõe que o time troque passes pacientes, mas também busque cruzamentos mirando a dupla de ataque Calleri e Luciano.

Os são-paulinos ocupam a segunda posição do Grupo C, com quatro pontos. O Majestoso ocorre no domingo, também no MorumBis, às 18h30. Já o Guarani ainda lidera o Grupo A, também com quatro pontos, e recebe o Noroeste, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula