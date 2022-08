A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), prorroga credenciamento, até a segunda-feira (29), para a cobertura do festival #SouManaus Passo a Paço 2022, que acontecerá nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, no Centro Histórico de Manaus.

Os profissionais de imprensa que queiram cobrir o evento deverão enviar para o e-mail comunica.manauscult@gmail.com, carta de solicitação de credenciamento em papel timbrado do veículo de comunicação e assinado pela direção da empresa, com o nome completo, CPF, função e foto para passaporte no tamanho 7×5 centímetros.

Os pedidos de credenciamento serão limitados a três profissionais de imprensa por TV, dois profissionais de imprensa por site, dois profissionais de imprensa por jornal impresso e um profissional de imprensa por rádio.

A entrega das credenciais de cada veículo será realizada em ato único ao profissional indicado como responsável por receber os documentos, no dia 31 de agosto, na sede da Manauscult, localizada na avenida 7 de Setembro, 377, Centro, no horário das 9h às 16h.

Informações à imprensa

Para garantir melhores condições de trabalho aos jornalistas que atuarão na cobertura do evento, os procedimentos de acesso de veículos e profissionais foram simplificados.

Com o credenciamento prévio de repórteres, cinegrafistas e fotógrafos, o acesso de carros de imprensa caracterizados (adesivados) ou não, só será permitido no perímetro do quadrilátero do evento, mediante trânsito livre.

O estacionamento será limitado às autoridades e trabalhadores envolvidos na operação.

Para ponto de apoio à imprensa, será disponibilizada uma sala refrigerada, com baias e água mineral. Não serão disponibilizados computadores ou notebooks.

Caso precisem de ponto de energia para carregamento do celular ou câmeras, favor entrar em contato com a assessoria de comunicação da Manauscult (contatos abaixo).

Para liberação dos equipamentos na entrada do evento, será necessário a apresentação de crachá funcional e crachá de credenciado no evento.

Quanto ao uso de drones, o veículo de comunicação deverá informar o modelo, nome do operador, que deverá ter idade superior a 18 anos, com cadastro e autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os equipamentos não poderão ser utilizados em uma distância menor que 30 metros horizontais e/ou verticais de pessoas que não deram autorização, com exceção de operações de segurança pública ou defesa civil.

