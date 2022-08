O Grupo Diário de Comunicação (GDC), realizou nesta quarta-feira (24), uma reunião com os representantes dos candidatos ao Governo do Amazonas para definir as regras do debate eleitoral que ocorrerá no dia 1º de setembro na TV RECORD NEWS MANAUS (canal 27.1 aberta, 78 na NET e 586 Vivo TV).

O debate será realizado às 21h30 e será dividido em quatro blocos com oito temas.

“O debate é uma contribuição para o processo democrático e uma forma de informar a população sobre assuntos de grande interesse da sociedade”, destacou o diretor da TV, René Marcelo, que explicou as regras para os representantes que foram acatadas por unanimidade.

Após a reunião, os representantes visitaram os estúdios da televisão e foram informados sobre os detalhes técnicos.

O telespectador terá oportunidade de assistir um debate com formato dinâmico com o sorteio de questões sobre os oito temas.

A regra estabelece que os candidatos precisarão ser objetivos e respeitar o tempo definido para dar fluidez ao debate e tornar o mesmo mais dinâmico e atraente para o público. Estão na pauta educação, interior, saúde, segurança, emprego e renda, meio ambiente e sustentabilidade, cultura e Zona Franca de Manaus.

No primeiro bloco, um candidato será sorteado pelo mediador do debate e este vai sortear o candidato que responderá à pergunta e sorteia também os temas escolhidos.

Em outro bloco, o mediador vai sortear um candidato que fará uma pergunta com tema livre com o sorteio do candidato que responderá, com tempo delimitado. E no última parte, os concorrentes ao governo farão as considerações finais.

Todo o debate será acompanhado pelo corpo jurídico da emissora, que participou da reunião com os representantes, a fim de dar suporte para que as regras sejam seguidas dentro do que dispõe a legislação eleitoral.

O post Candidatos ao Governo do AM debatem na TV Record News Manaus no dia 1º apareceu primeiro em Portal Você Online.