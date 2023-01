A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) começou ontem (13), obras de contenção de uma erosão de 40 metros de profundidade na Avenida D, no bairro Francisca Mendes, na Zona Norte.

No local, houve um desabamento provocado pelas fortes chuvas, que atingiu pelo menos 15 imóveis, entre residências, estabelecimentos comerciais e uma igreja. De imediato, as equipes da Seminf verificaram a situação, realizaram toda a limpeza da área, com a formação de um caminho de acesso, para facilitar a execução dos serviços.

Uma equipe de 20 trabalhadores com máquinas retroescavadeiras, rolos compactadores, tratores de esteira e caçambas atuam no local para aterrar o terreno e conter a erosão para em seguida instalar uma rede de drenagem com 190 metros de extensão.

O secretário de Obras, Renato Júnior, destaca o compromisso da gestão especialmente com atuação em serviços de infraestrutura nas áreas mais críticas da capital.

“Estamos atuando de forma emergencial nesta obra, tomando todos os cuidados necessários. Além dessa área, também intensificamos os trabalhos em todos os bairros da cidade, especialmente em locais mais afetados nesse período chuvoso. Seguimos fazendo a recuperação de terrenos em locais de risco, especialmente para conter erosões como esta, evitando desastres e acidentes, levando qualidade de vida aos moradores”, destacou Renato Júnior.

Morador do local, o vigilante Luiz Gonzaga diz que é um alívio ver a obra no local. “Nós acionamos a prefeitura e eles vieram e logo colocaram as máquinas para trabalhar, e agora é um alívio ver as máquinas atuando aqui para evitar novas erosões, principalmente nessa época que chove todos os dias. Agradeço muito ao prefeito David Almeida e ao secretário Renato Júnior e espero que a gente não tenha novos sustos aqui com esse barranco”, afirmou o morador.

Após a contenção da erosão, as equipes irão atuar nos serviços de drenagem superficial, com a recomposição de sarjeta e meio-fio, finalizando com a implantação do asfalto no local. A previsão é de que, dependendo das chuvas, a obra seja entregue em até 90 dias.

