O senador Marcos do Val (Podemos-ES) vai pedir o afastamento e a prisão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, à Procuradoria-Geral da República.

Segundo o parlamentar, ficou comprovado que Dino sabia do risco de vandalismo que a Esplanada dos Ministérios corria no fim de semana passado.

Ainda de acordo com Do Val, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tinha ciência dos atos que resultaram em depredação do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.

Nesta sexta-feira (13), o portal O Antagonista divulgou um documento que confirma a tese do parlamentar (veja abaixo).

Em ofício enviado no sábado 7 ao governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), Dino revelou ter sido alertado pela Polícia Federal. A corporação mencionou a “intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições de 2022”, organizavam caravanas de ônibus para Brasília.

“O referido movimento teria a intenção de promover ações hostis e danos contra os prédios públicos, dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e, possivelmente, de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral”, diz o ministro, no documento.

Em razão da possibilidade de atos hostis em Brasília, Dino pediu a Ibaneis que bloqueasse a circulação de ônibus de turismo nos arredores da Praça dos Três Poderes no sábado e no domingo.

O post Senador vai pedir a prisão de Flávio Dino apareceu primeiro em Portal Você Online.