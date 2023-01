A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 chega à sua terceira fase. O caminho vai ficando mais estreito para os dois times que se enfrentarão no dia 25 de janeiro em busca da taça. Na terceira fase, que começa neste sábado, 14, 32 times avançaram para 16 partidas e os vencedores passam para as oitavas de final. Nomes importantes ficaram pelo caminho, como Flamengo e Vasco, mas a base de outros grandes nomes do futebol brasileiro como Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Cruzeiro estará em peso na próxima fase. As disputas acontecem entre sábado e domingo com transmissões do SporTV, Paulistão Play e Youtube da Copinha.

Confira abaixo todos os jogos da terceira fase:

SÁBADO

11h – Goiás x Fluminense

15h – Avaí x Floresta

15h – Cuiabá x Cruzeiro

15h – Novorizontino x Coritiba

17h15 – Athletico-PR x Grêmio

18h – Chapecoense x Mirassol

19h30 – Sport x Corinthians

21h45 – Palmeiras x Juazeirense

DOMINGO (ainda sem horários definidos)

São Paulo x América-MG

Botafogo x Red Bull Bragantino

Ituano x Desportivo Brasil

Ska Brasil x Internacional

Santos x Bahia

Atlético-MG x Água Santa

Ibrachina x Hercílio Luz

Remo x Fortaleza