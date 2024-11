A Prefeitura de Manaus iniciou uma ampla reforma no campo do Vicentão, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul. O espaço, que estava deteriorado, recebeu melhorias como terraplanagem, reposição de areia e a construção de uma arquibancada com cobertura metálica.

O projeto inclui também rampas de acessibilidade, fortalecendo o compromisso da gestão municipal com o bem-estar comunitário.

Reforma amplia acesso ao esporte e ao lazer

A obra no campo do Vicentão reflete a prioridade do esporte na gestão do prefeito David Almeida. Segundo Renato Junior, secretário da Seminf, os espaços reformados oferecem benefícios significativos para a comunidade, promovendo saúde e interação social.

Além disso, a construção da área administrativa e dos banheiros avança rapidamente, consolidando o espaço como um local adequado para diversas atividades esportivas.

Comerciantes e moradores celebram a transformação

Os moradores do entorno do campo estão otimistas com as mudanças. Nickson Bentes, comerciante local, destaca os impactos positivos que a reforma trará para quem mora e trabalha na região.

“A reforma transforma o ambiente e valoriza os comércios locais. É uma grande conquista para todos nós”, comenta Nickson, ressaltando a expectativa pela conclusão da obra.

Investimentos em complexos esportivos continuam

Nos últimos três anos, a Prefeitura de Manaus reformou mais de 20 complexos esportivos em diversas zonas da cidade. As intervenções incluem melhorias em infraestrutura e acessibilidade, consolidando o esporte como uma ferramenta essencial para a inclusão social e a qualidade de vida.

Com a revitalização do campo do Vicentão, Manaus segue avançando no compromisso de oferecer espaços públicos modernos e acessíveis.

O post Prefeitura de Manaus reforma campo do Vicentão no Aleixo apareceu primeiro em Portal Você Online.