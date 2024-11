O técnico do Botafogo, Artur Jorge, deu entrevista coletiva nesta segunda-feira (25), véspera do decisivo duelo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Assim como já fez em outras oportunidades, o ténico fez questão de rechaçar qualquer tipo de trauma no elenco em relação aos resultados finais nas competições do ano passado.

“Estavam há muito tempo desaparecidos (integrantes da imprensa). Não os via, não conseguia ver mais do que três linhas a falar sobre o Botafogo. Hoje já fazem alguns textos. Já escreveram sobre aquilo que possa ser o estado mental do Botafogo. O Botafogo está muitíssimo bem. Não conseguiu os resultados que queria, infelizmente, mas conseguiu outros anteriores que lhe permitem, nesta altura, não ser ultrapassado. Está igual em termos de condição pontual. Portanto, isso é apenas algo que querem montar em cima e que, para mim, não entra nem a mim e nem aos meus jogadores. Volto a dizer, se vamos ou não conseguir, será outra questão que nós temos que colocar que tem a ver com competência. E será sempre aquilo que nós devemos avaliar, a competência. Agora, não queiram montar nenhum tipo de cenário”, disse.

“Não existe. Os jogadores, o treinador, não somos os mesmos. Há muita diferença aqui. Agora, se vamos conseguir ou não, depende da nossa competência. Nós estamos preparados para lutar, e é isso que eu digo: ponto zero para nós podermos pensar naquilo que fizemos para trás. Fomos muito bem, muito mesmo. Muitas coisas boas. Uma das equipas mais atrativas da América do Sul, que deu gosto de ver jogar. Nesta altura, aquilo que nós sabemos é que este ponto é o ponto em que nós temos que nos agarrar às decisões. É o ponto de tudo ou nada, em que não é importante jogar bem, não é importante fazer gols bonitos, não é importante dar espetáculo, E esses objetivos estão aqui à mão. Portanto, é uma semana importante para nós, sem dúvida nenhuma. Vamos hoje começar esta aventura e que fiquem todos claros em relação a isso: com a equipa mentalmente preparada, forte para poder dar resposta”, complementou Arthur Jorge.

O post ‘Equipe mentalmente preparada’, diz técnico do Botafogo Arthur Jorge apareceu primeiro em Portal Você Online.