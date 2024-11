O Manchester City atravessa um momento difícil, tendo perdido suas últimas cinco partidas. Nesse cenário, o atacante Erling Haaland, que conseguiu marcar apenas uma vez nesse período, se tornou alvo de críticas. O técnico Pep Guardiola saiu em defesa do jogador, afirmando que a situação da equipe seria ainda mais complicada sem sua presença em campo. Guardiola enfatizou que o norueguês não deve ser responsabilizado pela má fase do time, ressaltando que o atacante continua a gerar oportunidades de gol. O treinador também abordou a questão das lesões que têm afetado a equipe, destacando a necessidade de outros jogadores se destacarem para ajudar a reverter a situação.

Guardiola lembrou que Haaland já contribuiu com 15 gols dos 35 marcados pelo clube nesta temporada. Ele questionou os críticos, sugerindo que é natural que qualquer equipe dependa de um jogador de sua qualidade. O espanhol também reconheceu a pressão que seus atletas enfrentam e se comprometeu a buscar soluções para melhorar o desempenho do time. Com um próximo desafio pela frente, o Manchester City se prepara para enfrentar o Feyenoord na Liga dos Campeões, nesta terça-feira (26).

