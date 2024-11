O empresário de futebol Wagner Ribeiro, que já agenciou Neymar, criticou publicamente o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, em post nas redes sociais. Ribeiro alegou que o argentino humilhou funcionários e jogadores no CT da Barra Funda e que “queimou” o lateral-direito Moreira ao longo do tempo. Pouco tempo depois, Moreira fez um post na mesma rede social elogiando o trabalho da comissão técnica do São Paulo e disse que ninguém além do seu próprio agente (que não é Wagner Ribeiro) pode falar por ele. O empresário apagou o post minutos depois.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Zubeldía vive um momento complicado com parte minoritária da torcida por conta de resultados e desempenho, mas a maioria do torcedor no estádio apoia a permanência do treinador. O São Paulo está de folga nesta segunda-feira (25), volta a treinar apenas amanhã, no CT da Barra Funda, e retorna a campo no domingo (1º), contra o Grêmio, fora de casa.

Veja o post de Moreira nos stories do Instagram