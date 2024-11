A Fórmula 1 anunciou um novo acordo com a General Motors (GM), que resultará na inclusão de uma 11ª equipe no grid a partir de 2026, denominada GM/Cadillac. A parceria com a TWG Global permitirá que a GM atenda às exigências da categoria, além de se tornar fornecedora de motores no futuro. A temporada de 2026 será marcada por significativas alterações nos motores dos carros, com a Audi também se preparando para se adaptar ao novo regulamento técnico. O contrato com a GM é um primeiro passo, e a Fórmula 1 se compromete a fornecer atualizações sobre o processo de candidatura da nova equipe.

Greg Maffei, presidente da Liberty Media, ressaltou a relevância da GM/Cadillac para o crescimento da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Ele acredita que a presença da montadora pode atrair mais fãs e aumentar a popularidade da categoria no país. Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, elogiou o comprometimento da GM e da Cadillac com o esporte, destacando a importância dessa parceria para o futuro da categoria.

Mark Reuss, presidente da GM, também manifestou seu entusiasmo em relação à participação da empresa na Fórmula 1, enfatizando a oportunidade de mostrar a tecnologia avançada da montadora.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias