O Flamengo enfrenta o Fortaleza, nesta terça-feira (26), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís terá retornos importantes para o duelo: De La Cruz (recuperado de lesão no músculo posterior da coxa direita), Carlinhos (recuperado da lesão na coxa direita) e Gabigol (que estava afastado), além dos jogadores que estavam defendendo suas seleções na data Fifa, como Varela, Léo Ortiz, Gerson e Gonzalo Plata.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo deve ser: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De La Cruz, Carlos Alcaraz (De la Cruz) e Gerson; Bruno Henrique e Gabigol. A equipe rubro-negra é a quarta colocada no Brasileiro, com 62 pontos em 34 jogos. São 18 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, somando 60% de aproveitamento.

Já o Fortaleza, dependendo de uma combinação de resultados, pode terminar a rodada a quatros pontos da liderança. O Leão deve jogar com João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules, Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Fortaleza x Flamengo terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.