O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, criticou publicamente as recentes declarações de Ramón Díaz, técnico do Corinthians, que afirmou em entrevista que o clube paulista é “muito maior institucionalmente” que o clube cruzmaltino. Durante coletiva realizada nesta segunda-feira (25), em São Januário, o dirigente carioca ressaltou a importância e a tradição do Gigante da Colina e classificou os comentários do treinador argentino como uma demonstração de desconhecimento. “Com certeza ele não sabe o tamanho do Vasco, por isso falou aquela besteira. Ele também fez algumas coisas aqui que mostraram essa falta de noção. Se ele acredita em algumas pesquisas, está muito enganado sobre o que é o Vasco e sobre a grandeza de sua torcida”, afirmou Pedrinho.

Ramón Díaz, que comandou o Vasco entre 2023 e 2024, saiu do clube em abril sob circunstâncias polêmicas, atualmente em disputa judicial. Segundo Díaz, ele foi demitido “pelo Twitter”, enquanto membros da diretoria alegam que o treinador entregou o cargo após uma derrota para o Criciúma. Durante a entrevista coletiva, Pedrinho sugeriu que o treinador agiu de forma antiética e mostrou ingratidão. “Ele não pode se achar maior que o Vasco. Nem ele nem o filho dele. A ética foi quebrada com essa fala. A torcida do Vasco foi extremamente justa com ele, e ele deveria ser grato, pois, se ressurgiu no futebol, deve isso à torcida.”

O comandante do Timão disse que suas declarações não tinham a intenção de desrespeitar o Vasco. “Em nenhum momento faltei respeito ao clube. Pelo contrário, foi o Vasco que nos deu a chance de vir ao Brasil em um momento muito difícil. Algumas coisas eu não gostei, mas isso faz parte do futebol”, declarou. O embate entre Pedrinho e Díaz ganhou destaque após o confronto entre Vasco e Corinthians no último domingo, que terminou com vitória do time paulista e a demissão do técnico Rafael Paiva, do Vasco.

