Visuliazação: 0

Com um calendário esportivo repleto de atividades, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou as seletivas da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Oeste, para a 26ª edição da Municipíada. O evento reunirá 450 atletas amadores e contará com competições nas modalidades de handebol, voleibol e futsal.

As seletivas estão sendo realizadas na Escola Municipal Carlos Gomes, localizada no bairro Compensa, zona Oeste da cidade e vai até esta quinta-feira, 8 de maio.

O objetivo da programação é selecionar os melhores atletas das escolas da rede municipal, promovendo não apenas a competição, mas também o fortalecimento do esporte como ferramenta de transformação social na Educação.

Na ocasião, o professor de Educação Física, Gerson Araújo, da Escola Municipal Pintor Leonardo da Vinci, destacou a importância da participação dos alunos nas atividades esportivas, ressaltando o valor do esporte como ferramenta educacional.

“Estou muito satisfeito, enquanto treinador, com o apoio que a Semed tem nos proporcionado. Nosso time já treina junto há dois anos. Todas as sextas-feiras, trabalhamos os fundamentos básicos e encerramos com uma partida. Esse momento de lazer, aliado à educação, torna tudo ainda mais significativo para os nossos alunos”, afirmou o professor.

Para o aluno Davi Luca Sales,10, do 5° ano, participar da seletiva é uma oportunidade de mostrar seu talento e viver momentos de diversão ao lado dos colegas de classe. “Estou muito animado por participar dessa seletiva com meus amigos. Estamos nos esforçando bastante e jogando em equipe. Espero, de coração, que o nosso time avance para a próxima fase. Estou confiante e torcendo muito por isso, aqui estou dando o meu melhor e mostrando o meu talento”, comentou o aluno.

Ilza Moreira, mãe do estudante, Isaque Moreira, de 10 anos, do 5º ano, falou sobre o apoio da escola e da Semed aos jogadores e disse o quanto está feliz por poder viver esses momentos ao lado do filho.

“Ver o Isaque participando e se dedicando assim me enche de orgulho. É muito bom saber que a escola e a Semed estão dando esse apoio tão importante para o crescimento das crianças, não só nos estudos, mas também no esporte e na convivência. Como mãe, me sinto realizada em fazer parte disso e acompanhar cada passo dele”, disse Ilza.

O post Prefeitura de Manaus realiza seletivas da 26ª Municipíada das escolas apareceu primeiro em Portal Você Online.